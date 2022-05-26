Гауфф о поведении отца на трибунах: «Научилась не смотреть на него, когда проигрываю очки. Но он отлично реагирует на выигранные»

прокомментировала эмоциональное поведение ее отца на трибунах.

– Вы говорили, что ваш папа всегда оживленно смотрит, как вы играете. Вы говорили с ним перед этим матчем или мама следила, чтобы он хорошо себя вел?

– Нет, я не говорила с ним про... Он уже знает. Мама всегда рядом, если нужно сказать, что он перебарщивает. Я научилась не смотреть на него, когда проигрываю очки. Но он отлично реагирует на выигранные.

Он, разумеется, не хочет ничего плохого. Хотя я такая же. Когда брат играет в баскетбол или бейсбол, мне нравится поднимать руки – как бы меня ни бесило, когда это делает отец, я сама так делаю. Я знаю, что братьев это тоже бесит.

Думаю, это просто реакция. А потом он такой, ох... Не знаю, показывают ли это в трансляции. Он от волнения вертит резинку в руках.

«Не могу контролировать его руки». Гауфф – судье на претензии, что отец подает ей сигналы с трибун

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