«Не могу контролировать его руки». Гауфф – судье на претензии, что отец подает ей сигналы с трибун

18-летняя американка Кори Гауфф в первом круге поспорила с судьей. Ее попросили сказать находившемуся на трибунах отцу, чтобы он перестал подавать ей сигналы руками.

«Но у нас нет никаких сигналов. Так что я не понимаю, что я должна ему сказать. Что он должен перестать делать?» – ответила Гауфф.

Позже она подошла к судье и сказала, что с 8 лет в каждом матче говорит отцу, чтобы он не демонстрировал никаких жестов и ничего не говорил, а только хлопал.

Судья: «Я не говорю, что он подсказывает. Но какие-то движения руками можно так трактовать».

Гауфф: «Тогда можете уже давать мне предупреждение, потому что я не могу контролировать его руки».

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