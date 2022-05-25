Ролан Гаррос. Расписание 5-го дня. Медведев сыграет в 13:00 мск, Касаткина – вторым запуском, Рублев и Циципас – вечером

Стало известно расписание пятого игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.
Корт Филиппа Шатрие
- Даниил Медведев (2) – Ласло Дьере;
- Мэдисон Киз (22) – Каролин Гарсия;
- Жиль Симон – Стив Джонсон;
- не ранее 21:45 – Алена Остапенко (13) – Ализе Корне.
Корт Сюзан Ленглен
- Паула Бадоса (3) – Кайя Юван;
- Юго Гастон – Педро Качин;
- Ига Швентек (1) – Элисон Риск;
- Стефанос Циципас (4) – Зденек Коларж.
Корт Симоны Матье
- Каролина Плишкова (8) – Леолия Жанжан;
- Фрэнсис Тиафу (24) – Давид Гоффен;
- Симона Халеп (19) – Циньвэнь Чжэн;
- Андрей Рублев (7) – Федерико Дельбонис.
Первым запуском на Корте №6 Вероника Кудерметова (29) поборется с Александрой Крунич, а на Корте №13 Екатерина Александрова (30) – с Ириной Бегу.
Дарья Касаткина (20) встретится с Фернандой Контрерас Гомес вторым запуском на Корте №12.
Полностью расписание здесь.
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