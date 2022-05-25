Ролан Гаррос. Расписание 5-го дня. Медведев сыграет в 13:00 мск, Касаткина – вторым запуском, Рублев и Циципас – вечером

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Стало известно расписание пятого игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая. 

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022 

Корт Филиппа Шатрие

  • Даниил Медведев (2) – Ласло Дьере;
  • Мэдисон Киз (22) – Каролин Гарсия;
  • Жиль Симон – Стив Джонсон;
  • не ранее 21:45 – Алена Остапенко (13) – Ализе Корне.

Корт Сюзан Ленглен

Корт Симоны Матье

  • Каролина Плишкова (8) – Леолия Жанжан;
  • Фрэнсис Тиафу (24) – Давид Гоффен;
  • Симона Халеп (19) – Циньвэнь Чжэн;
  • Андрей Рублев (7) – Федерико Дельбонис.

Первым запуском на Корте №6 Вероника Кудерметова (29) поборется с Александрой Крунич, а на Корте №13 Екатерина Александрова (30) – с Ириной Бегу.

Дарья Касаткина (20) встретится с Фернандой Контрерас Гомес вторым запуском на Корте №12.

Полностью расписание здесь.

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