Ролан Гаррос. Расписание 5-го дня. Медведев сыграет в 13:00 мск, Касаткина – вторым запуском, Рублев и Циципас – вечером

Стало известно расписание пятого игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве, на центральном корте Филиппа Шатрие – в 13:00.

Результаты Ролан Гаррос 2022

Корт Филиппа Шатрие

(2) – Ласло Дьере;

– Ласло Дьере; Мэдисон Киз (22) – Каролин Гарсия;

Жиль Симон – Стив Джонсон;

не ранее 21:45 – Алена Остапенко (13) – Ализе Корне.

Корт Сюзан Ленглен

Паула Бадоса (3) – Кайя Юван;

Юго Гастон – Педро Качин;

(1) – Элисон Риск;

(4) – Зденек Коларж.

Корт Симоны Матье

Каролина Плишкова (8) – Леолия Жанжан;

Фрэнсис Тиафу (24) – Давид Гоффен;

(19) – Циньвэнь Чжэн;

(7) – Федерико Дельбонис.

Первым запуском на Корте №6 Вероника Кудерметова (29) поборется с Александрой Крунич, а на Корте №13 Екатерина Александрова (30) – с Ириной Бегу.

Дарья Касаткина (20) встретится с Фернандой Контрерас Гомес вторым запуском на Корте №12.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе