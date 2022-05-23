Душан Лайович: «У ATP не было другого способа занять позицию, кроме лишения «Уимблдона» очков. Это их единственный козырь»

Серб Душан Лайович прокомментировал лишение «Уимблдона» очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси.

«У не было другого способа занять позицию, кроме лишения очков. В нынешней структуре тенниса это их единственный козырь. Но я не знаю, почему они не заморозили прошлогодние очки – так они бы меньше ударили по игрокам.

Некоторые теперь пропустят «Уимблдон», но многие мне сказали, что планируют играть. Я планирую».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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