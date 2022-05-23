Мугуруса о том, что вылетела с «Ролан Гаррос», ведя 6:2, 3:1: «Я на 100% уверена, что одержу те победы, которые сейчас от меня ускользают»

10-я ракетка мира прокомментировала вылет в первом круге . Она проиграла (6:2, 3:6, 4:6). Во втором сете испанка вела 3:1.

«Я очень хорошо начала, хотя в первых двух геймах занервничала, но мне удалось переломить ситуацию, взять первый сет и доминировать.

Во втором сете был момент, когда я сомневалась, может, играть агрессивнее, а она показала отличный теннис и сумела перевести игру в третий сет.

Третий сет был очень хорошим. У меня было чувство, что он может исход может быть любым.

Бывало так, что я контролировала матчи, но потом мне не удавалось довести до победы, и все усложнялось. Матч есть матч, и в конечном итоге победитель только один. Я упорно тренируюсь, работаю, играю на турнирах, стараюсь перебороть эти моменты, становиться увереннее.

Мы продолжим работать. Я на 100% уверена, что в какой-то момент одержу те победы, которые сейчас от меня ускользают».

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