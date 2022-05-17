Павлюченкова досрочно завершила сезон: «Боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию»

Прошлогодняя финалистка объявила, что досрочно завершила сезон.

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году!

Это было действительно очень трудное решение, так как «Ролан Гаррос» для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты!

Из-за боли в течении длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере.

После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в трех турнирах последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году!» – написала Павлюченкова в соцсетях.

На прошлой неделе Павлюченкова в паре с выиграла турнир в Риме.

Большую часть сезона Павлюченкова пропустила из-за проблем с коленом.

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