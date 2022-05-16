Тим в матче с Чеккинато выиграл твинерами два очка в одном гейме, но потерпел десятое поражение подряд

Экс-третья ракетка мира в первом круге турнира в Женеве проиграл – 3:6, 4:6.

Сейчас Тим возвращается в тур после травмы запястья. Он провел шестой матч после возвращения и потерпел шестое поражение. Всего он проиграл уже 10 матчей подряд. Последнюю победу он одержал в прошлом году на «Мастерсе» в Риме.

Чеккинато, в свою очередь, проиграл первые 11 матчей в этом сезоне, но в Женеве прошел квалификацию и вышел во второй круг турнира впервые с августа.

В гейме при счете 3:2 во втором сете Тим выиграл два очка твинерами.

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