Джокович о том, почему перестал делать пародии: «Маму шокировало, как я играл Бритни Спирс»

Первая ракетка мира рассказал, почему перестал делать пародии, которыми славился в начале карьеры.

«Никто не говорил мне, что пора прекращать, но я видел, как на меня смотрят. И я помню, как на вечеринке игроков в Монте-Карло я играл Бритни Спирс – в парике и джинсовых шортах. Мою маму это шокировало, и я решил прекратить».

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Раньше Джокович был шутом и мастером пародий. Они не нравились Надалю, но болельщики кайфовали

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