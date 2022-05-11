Джокович о Карацеве: «У него самые большие икры в теннисе, и он может быть очень опасен. Но в этот раз подарил мне пару брейков»

Новак Джокович прокомментировал победу над Асланом Карацевым во втором круге в Риме. Серб победил со счетом 6:3, 6:2.

«У него самые большие икры в теннисе. Он сильный парень, хорошо играет на задней линии, но с ним никогда не знаешь, будет ли он чувствовать мяч.

Он может быть очень опасен, потому что играет вплотную к задней линии и оказывает давление на своих соперников.

Но в этот раз он много ошибался, подарил мне пару брейков. Я обыграл качественного соперника в двух сетах и с нетерпением жду следующего матча».

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