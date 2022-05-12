Вавринка о матче с Джоковичем: «Я не готов соревноваться на таком уровне, но мне нужно как можно сильнее себя подстегивать, чтобы продолжать прибавлять»

Теги Новак Джокович ATP Стэн Вавринка Открытый чемпионат Италии Ласло Дьере Теннис

Стэн Вавринка оценил свое состояние в матче против Ласло Дьере в Риме (7:6, 3:6, 6:4).

«В целом я отлично себя чувствовал. Я доволен борьбой, своей игрой и тем, как закончил матч. Мне нужны такие матчи, соревновательная практика. На тренировке невозможно ощутить такие же нервы, напряжение, как ты чувствуешь себя во время матча, как реагирует тело. У меня были небольшие проблемы, но я мощно закончил матч, в конце чувствовал себя намного лучше. Я доволен такой победой».

Теперь Вавринка поборется с Новаком Джоковичем.

«Это не лучшая награда, но всегда приятно против него сыграть. Я пока не на том уровне, на котором хочу быть, в плане игры, физподготовки, психологии. Мне нужны такие матчи. Я получил возможность сыграть против лучшего игрока, разумеется, будет очень сложно.

Я не готов соревноваться на таком уровне, но именно такие вызовы мне нужны. Мне нужно как можно сильнее себя подстегивать, чтобы продолжать прибавлять».

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