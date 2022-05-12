Вавринка о матче с Джоковичем: «Я не готов соревноваться на таком уровне, но мне нужно как можно сильнее себя подстегивать, чтобы продолжать прибавлять»

оценил свое состояние в матче против в Риме (7:6, 3:6, 6:4).

«В целом я отлично себя чувствовал. Я доволен борьбой, своей игрой и тем, как закончил матч. Мне нужны такие матчи, соревновательная практика. На тренировке невозможно ощутить такие же нервы, напряжение, как ты чувствуешь себя во время матча, как реагирует тело. У меня были небольшие проблемы, но я мощно закончил матч, в конце чувствовал себя намного лучше. Я доволен такой победой».

Теперь Вавринка поборется с .

«Это не лучшая награда, но всегда приятно против него сыграть. Я пока не на том уровне, на котором хочу быть, в плане игры, физподготовки, психологии. Мне нужны такие матчи. Я получил возможность сыграть против лучшего игрока, разумеется, будет очень сложно.

Я не готов соревноваться на таком уровне, но именно такие вызовы мне нужны. Мне нужно как можно сильнее себя подстегивать, чтобы продолжать прибавлять».

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