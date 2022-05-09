Наоми Осака: «Раньше моей главной целью были победы. Но в последнее время я чаще задаюсь вопросами в духе: «А сделает ли это тебя счастливой?»

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала, как изменился ее подход к теннису и жизни.

«Раньше моей главной целью были победы. Но в последнее время я чаще задаюсь вопросами в духе: «А сделает ли это тебя счастливой?»

В прошлом я ходила к психологам, но только сейчас начала делать это стабильно. Я очень рада, что нашла правильного человека, который меня понимает и очень помогает. Сделать первый шаг было сложно, но это может помочь любому. И обратиться за помощью не значит, что ты сломана.

Сейчас я очень довольна своим психологическим состоянием. Я комфортно себя чувствую, довольна пройденным путем. У меня были тяжелые моменты, но я бы ничего не изменила. И это создает ощущение внутреннего покоя».

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