Алькарас о выступлении в Мадриде: «По сравнению с прошлым годом я стал более зрелым. Это не очень большой срок, но я действительно ощущаю большие перемены»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Николозом Басилашвили во втором круге в Мадриде. Испанец, которому завтра исполнится 19 лет, победил со счетом 6:3, 7:5.

«Думаю, я провел хороший матч против тяжелого соперника. Он отличный игрок. Любой стартовый матч по-своему сложный, но я был сконцентрирован на 100%.

Думаю, по сравнению с прошлым годом я стал более зрелым. Год – не очень большой срок, но я действительно ощущаю большие перемены. Я лучше справляюсь с нервами, чем раньше, поэтому могу играть такие матчи на больших стадионах. Мне очень комфортно играть на этом уровне».

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