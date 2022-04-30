Гарбинье Мугуруса: «В Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в раздевалку вместо корта. И я решила этим воспользоваться, а не грузить себя ожиданиями»

Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Айлой Томлянович в первом круге в Мадриде. Испанка, не выступавшая с турнира Индиан-Уэллс, победила 7:5, 6:2.

«Я вышла без особых ожиданий, не зная, как буду чувствовать себя без игровой практики. Но я больше чем когда-либо, подпитывалась энергией зрителей. А раньше я иногда могла не справиться с нервами. Но в этом году подумала: «А ведь я могу использовать поддержку болельщиков во благо».

В Мадриде за меня болеют, даже когда я бью в раздевалку вместо корта, так чего же париться? Поэтому я очень довольна.

Раньше я себя накручивала из-за того, что турнир в Мадриде – единственная возможность сыграть в Испании. Что нужно обязательно хорошо себя проявить.

В этом году все по-другому. Я сказала себе, что нужно просто сыграть без груза ожиданий и будь что будет».

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