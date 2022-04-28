Мугуруса о перерыве в выступлениях из-за травмы плеча: «Были проблемы с сухожилием. Обычная проблема для теннисистов, но требуется время на отдых»

поделилась, с каким настроем вернется в тур после полутора месяцев перерыва. Она снялась с турниров в Майами и Чарлстоне из-за травмы плеча.

«Я много работала с физиотерапевтом, потому что были проблемы с сухожилием и нужно было снять воспаление. Это обычная проблема для теннисистов, но требуется время на отдых.

Конечно, недостаток соревнований дает о себе знать, когда выходишь на матч, но я рада, что приняла это решение. Моему телу это было необходимо.

Я вернулась свежей и заряжена начать играть. Я бы хотела показать в Мадриде свой лучший теннис и каждый год приезжаю с таким настроем.

В Мадриде я всегда ощущаю давление, потому что этот турнир для меня очень важен. Это единственный [крупный] турнир в Испании».

Мугуруса начнет матчем против Айлы Томлянович.

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