Гарбинье Мугуруса: «Я лучше буду мишенью, чем никем»

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала то, что у соперниц будет на нее особый настрой в Дубае, где она защищает титул.

«Всегда хорошо, когда ты мишень. Я лучше буду мишенью, чем никем».

Также Мугуруса прокомментировала свои отношения с медиа.

«У меня был период, когда я немного закрылась. Я не жалуюсь, но мне казалось, что медиа слишком жестко ко мне относились. Конечно, от меня многого ждали, а когда ты не оправдываешь ожидания, на тебя начинают давить. Это обычное дело.

Я решила, что нужно быть потише, перетерпеть. И мне кажется, я стала более толстокожей и теперь с радостью делюсь и хорошим, и плохим. Когда у меня плохой турнир, я прямо об этом говорю. И вообще спокойнее ко всему отношусь».

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