«Мы удивлены и очень разочарованы». Испанские игроки недовольны распределением wild card на турнир в Мадриде

и другие испанские игроки недовольны, как «Мастерс» в Мадриде распределил wild card.

Из 19 приглашений (суммарно в основную сетку и в квалификацию) испанцы получили пять.

Вердаско опубликовал в твиттере обращение, потому что «многие испанские игроки не могут не высказаться по этому поводу». Такой же текст опубликовали Карлос Табернер, Пабло Андухар, Алена Большова, Ребека Машарова, Роберто Карбаллес Баэна, Нурия Парризас-Диас.

«Мы удивлены и очень разочарованы, что крупнейший теннисный турнир в Испании так мало поддерживает (или совсем не поддерживает) испанских игроков приглашениями, особенно в основную сетку.

Мы не понимаем, почему маркетологи и владельцы турнира сочли такие критерии выдачи приглашений разумными. Мы понимаем, что некоторые приглашения даются по их усмотрению, но не когда во всех случаях приоритет отдают коммерческим интересам, а не испанскому спорту, и полностью отходят от принципа, которого придерживались в предыдущие годы. У нас множество теннисистов, которые остались за бортом и чьи просьбы о приглашении проигнорировали.

Если посмотреть на любой другой турнир той же категории, то поддержка местных игроков намного больше. Далеко ходить не надо: турнир в Риме, который пройдет на неделе после Мадрида, уже объявил о первых пяти приглашениях, и все они предназначены для итальянских игроков».

В обращении игроки надеются, что их поддержат городской совет Мадрида, титульный спонсор «Мастерса» и испанские компании, а также испанские спортивные федерации и местные зрители.

«Мы посчитали очень важным сообщить, как расстроены, что не можем сыграть в своей стране, и рассказать о ситуации, которая лишила нас этой возможности», – также сказано в обращении.

Вердаско и остальных поддержала .

«Очень печально видеть подобное в испанском теннисе. Когда есть такой большой потенциал... Год назад я попала на турнир по WC и провела один из лучших турниров в своей карьере. Турнир, который я никогда не забуду благодаря WC.

Для всех это огромная возможность, и очень жаль, что на единственном нашем турнире этого уровня происходит такое... Мы должны дать возможность нашим игрокам продолжать расти...»

«Мы ценим поддержку человека, который, даже если сам не пострадал (что не часто встречается в этом эгоистичном виде спорта), все равно заботится о благе испанского тенниса!» – написал Вердаско.

В комментариях под обращением написали: «Может, спросить почему он отнимает место у испанского молодого таланта? Он слишком хорош для квалификации?»

«С удовольствием сыграю квалификацию. Скорее всего, я сыграю ее в Риме. Если турнир приглашает сыграть в основе, вы считаете, что я должен отказаться и играть квалификацию?» – ответил Маррей. Он также написал, что не согласен, что «wild card должны даваться исключительно местным молодым талантам», потому что это несправедливо по отношению к игрокам, «из стран, не принимающих соревнования уровня тура».

Маррею написали, что Великобритания не входит в число таких стран и британские игроки получают выгоду от wild card. «Да, британские игроки получают большую выгоду от wild card. Как и испанские игроки. И я считаю, что это несправедливо», – добавил Маррей.

Его общение с пользователями закончилось обсуждением распределения wild card на .

Например, Маррей написал: «Любой турнир может давать wild card кому захочет. Но то, что я британец, не должно делать меня более «достойным» wild card «Уимблдона». Хольгер Руне менее достоин, чем местный испанский игрок?»

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