Барселона (ATP). Циципас попал в одну половину с Алькарасом, Оже-Альяссим во втором круге может сыграть с Кордой

Теги Томми Робредо ATP Barcelona Open BancSabadell Феликс Оже-Альяссим Каспер Рууд Стефанос Циципас Себастьян Корда Теннис

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Прошлогодний финалист Стефанос Циципас (1) начнет со второго круга, где встретится с Ильей Ивашко или Педро Мартинесом. В одну половину с ним попал чемпион Майами Карлос Алькарас (5). Испанец стартует матчем с Бенуа Пэром или Сун Ву Квоном.

Каспер Рууд (2) сыграет с Брэндоном Накашимой или квалифаером, Феликс Оже-Альяссим (3) – с Себастьяном Кордой или квалифаером.

Томми Робредо (WC), объявивший о завершении карьеры после турнира в Барселоне, в первом круге поборется с одним из победителей квалиификации.

Полностью сетка здесь.

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