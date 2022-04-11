Монфис, снявшийся с Монте-Карло из-за травмы ноги: «Надеюсь, что смогу тренироваться в полную силу примерно через 10 дней»

объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

– У меня несколько дней болела стопа. На самом деле, еще с Майами. Я приехал сюда, хорошо тренировался неделю, каждый день внимательно следил за состоянием. Сегодня [в воскресенье] мы сделали последний снимок с врачами и моей командой, и все-таки есть проблемы. На данном этапе моей карьеры лучше немного отдохнуть, чтобы идти к большим целям, которые я поставил. К сожалению, мы решили снова сняться с турнира (в прошлом году он пропустил этот «Мастерс» из-за болей в икроножной мышце – Sports.ru).

– Вы беспокоитесь об оставшейся части сезона?

– Нет, беспокоиться не о чем, потому что все под контролем. Нога болит, это неприятно, и разумнее сняться, сделать паузу. На таком покрытии могут быть последствия, а я хочу продолжать играть и провести сезон здоровым.

В ближайшие дни я планирую тренироваться намного меньше, чем на турнире, и надеюсь, что смогу тренироваться в полную силу примерно через 10 дней.

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