Плишкова о переломе руки перед началом сезона: «Мне повезло, что я столько лет не получала серьезных травм и ничего не пропускала»

рассказала, как справилась с переломом руки, из-за которого начала сезон только в середине марта.

– Было тяжело, потому что люди, которые следят за теннисом или за мной, знают, что у меня не бывает травм. Даже если что-то побаливает, я продолжаю играть. Я никогда ничего не пропускаю, будь то тренировка или турнир. Единственный перерыв, который я сделала, был из-за ковида, и не думаю, что это пошло мне на пользу. Эта травма была посерьезнее, потому что я не могла пользоваться рукой. Я ходила в гипсе месяц или два, так что был довольно трудный период.

Но в то же время мне повезло – операция не понадобилась. Я много занималась физподготовкой, с ума сходила. Я обрадовалась, что могу начать играть и заняться чем-то другим. Сплошная физподготовка меня убивала.

– Для карьеры без травм нужна упорная работа, но еще и большое везение. Было ощущение, что в итоге вам все-таки не повезло?

– Я совсем не считаю это невезением, потому что бывает гораздо хуже, особенно если посмотреть, что сейчас происходит в Европе. Возможно, это было невезение, потому что травма не теннисная. Травма была очень глупая.

Но у меня в любом случае никогда не было серьезных травм, и я думаю, что мне повезло, что я столько лет подряд их не получала и ничего не пропускала. Думаю, я впервые пропустила больше одного турнира. Возможно, я снималась с турниров, но не из-за травм. Может, из-за усталости или просто нежелания играть, но не потому, что я не могла. Такого никогда не было.

Но я не считаю это невезением, потому что такова жизнь. Так развивается карьера. Думаю, нет такой карьеры, которая длилась бы 20 лет без спадов. Я знаю, что мне нужно время, чтобы вернуться. Я не сразу почувствовала соревновательный ритм. Но в любом случае все идет как идет. Я могу найти в этом что-то положительное.

Посмотрите, какая я сейчас позитивная (смеется). Просто другой человек. Просто подождите, пока я опять не проиграю (смеется).

Плишкова о том, почему пропустила начало сезона: «Я сломала руку в спортзале»

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