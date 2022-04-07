Плишкова о том, как узнала о решении Барти завершить карьеру: «Мне кто-то написал: «Ты видела новости?» Я такая: «Нет, опять кто-то расплакался или что?»

ответила, как отреагировала на решение завершить карьеру.

«Я была в шоке. Я не сижу в твиттере, потому что не хочу получать лишнюю информацию. Но мне кто-то написал: «Ты видела новости?» В Майами было 11 вечера. Я такая: «Нет, опять кто-то расплакался или что?» Мне говорят: «Нет, Эшли закончила». И я: «Не может быть. В чем причина?»

Все люди разные. Мне это вообще непонятно, потому что мне просто очень нравится игра. Но я понимаю, что кто-то, возможно, травмирован, кто-то не любит путешествовать. Она, в принципе, выиграла все, что хотела, наверное, у нее не было мотивации. Если ненавидишь эту теннисную жизнь и это не то, чем ты всегда хотела заниматься, я думаю, правильно закончить.

Но я была удивлена и шокирована. Она была достойной первой ракеткой мира и довольно долго занимала это место. Конечно, теперь там Ига [Швентек], она очень хороший игрок.

Но Эшли очень хороший, обаятельный человек. Я буду по ней скучать. Но кто знает. Может, она вернется. И тогда ей будет всего 27».

Напомним, в 2014-м Барти уже завершала карьеру и вернулась в теннис спустя полтора года.

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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