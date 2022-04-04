Звонарева о совмещении одиночки и пары с Зигемунд: «Мы обе на том этапе карьеры, когда хочется использовать любую полученную возможность»

рассказала о выступлениях в паре с . Звонарева и Зигемунд выиграли первый же совместный турнир – US Open-2020, а затем взяли еще два титула, в том числе 1000 в Майами на прошлой неделе. Всего они провели вместе 10 турниров.

– Был ли момент, когда вы почувствовали, что команда сложилась и титул в ваших руках?

– Сложно назвать какой-то конкретный момент, потому что мы очень верим в нашу команду. Даже если играем не очень хорошо, мы способны переломить ход многих матчей. Мы чувствуем, что мы хорошая команда. Мы не забегаем вперед, просто концентрируемся на следующем матче и идем шаг за шагом.

Думаю, это нам помогает – не стоит слишком об этом задумываться. Но мы верим, что можем победить всех, если будем использовать шансы и играть по своему плану.

– Вы уже выиграли титул WTA 1000, а сейчас только апрель. Такая команда, вероятно, может напрямую попасть на несколько крупных турниров. Это как-то осложняет планирование ваших графиков? Я знаю, что вы обе хотите вернуться в топ-100 в одиночке.

– Я думаю, что мы обе на том этапе карьеры, когда хочется использовать любую полученную возможность. Если поймем, что хорошо играем, тогда можем немного сосредоточиться на паре, но в то же время мы обе знаем, что мы одиночницы и хотим играть одиночку.

Мы идем от недели к неделе, у нас нет плана, где мы будем играть через три месяца. Мы просто исходим из того, где мы в одиночке, в квалификации, в основе, в каких турнирах мы участвуем, а потом стараемся объединиться в пару и понять, к чему придем. Потом принимаем решение.

– Когда мы увидим вас в следующий раз?

– Мы обсуждали только хардовую часть сезона, потому что Лаура играет первые турниры после операции. Было непонятно, выдержит ли ее колено такие нагрузки и как она отреагирует, поэтому мы не обсуждали следующие турниры. Мы не знаем и подумаем об этом в ближайшие дни. В приоритете сейчас восстановление Лауры.