Синнер о конфликте Кириоса с судьей: «Не знаю, что произошло. Главное, что я справился с психологической нагрузкой»

Янник Синнер рассказал, как ему удалось не реагировать на поведение Ника Кириоса в 1/8 турнира в Майами. Австралиец по ходу матча несколько раз ругался с судьей и был оштрафован на гейм.

– Это, конечно, тяжело, но думаю, я проделал хорошую работу. Такие матчи большая редкость, поэтому очень важно быть в моменте, и у меня это получилось. Я справился с психологической нагрузкой.

Кроме того, перед матчем я понимал, что нужно поднять свой уровень, потому что он играет в остроатакующей манере. Когда у него идет подача, прием тоже становится лучше. Я был сконцентрирован в каждом розыгрыше, и это стало ключом к успеху.

– Вы поняли, что его так разозлило?

– Думаю, вам лучше спросить у него лично. Я не знаю. Насколько я понял, корт, где мы играли, немного отличается от центрального. Обычно он играл на центральном, где, по его словам, корт немного медленнее (на самом деле Кириос имел в виду ровно противоположное – Sports.ru). Остальное не понял. Я старался держаться своей половины корта, и, думаю, это было правильно.

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