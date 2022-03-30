Леся Цуренко: «После месяца с постоянной головной болью, паническими атаками и чувством вины мне некуда идти»

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Бывшая 23-я ракетка мира украинка Леся Цуренко рассказала, что беспокоится за свое будущее.

«После худшего месяца в моей жизни с постоянной головной болью, паническими атаками и чувством вины за [происходящее] в Украине я сталкиваюсь с новым вызовом... как теннисистке из Киева мне некуда идти.

Теперь у каждого украинца есть своя кошмарная история... Куда мне идти?» – написала Цуренко в твиттере.

Цитата при переводе была изменена в соответствии с законами РФ.

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