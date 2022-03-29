Свитолина пропустит несколько турниров из-за травмы спины

Украинка Элина Свитолина рассказала, что берет перерыв в выступлениях из-за травмы спины.

«Для меня это были невероятные сложные пара месяцев – не только психологически, но и физически. Довольно долгое время у меня были проблемы со спиной. Боль не позволяла мне максимально хорошо готовиться к турнирам.

Но я с невероятной болью в сердце наблюдала, что происходит в моей родной Украине и с какой смелостью и мужеством украинский народ защищает нашу страну, и это придало мне сил для того, чтобы бороться на корте. Однако теперь организм не справляется, и мне нужен отдых.

С сожалением объявляю, что пропущу Кубок Федерации и несколько моих любимых турниров в Европе. Но уверена, что мы скоро увидимся! Спасибо за поддержку в этот сложный период».