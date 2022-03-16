Андрей Чесноков: «Рублев может выиграть турнир в Индиан-Уэллс. Он напоминает мне Агасси»

Андрей Чесноков оценил шансы Андрея Рублева выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Россиянин вышел в четвертый круг, где сыграет с Хубертом Хуркачем.

«Рублев может претендовать на победу в Индиан-Уэллс. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки. Это давление на любого игрока. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублев его сносит.

Андрей нашел свою форму, играет все лучше и лучше. На этом турнире его будет сложно остановить. Да, он может и проиграть, но для этого сопернику нужно будет пройти очень сложный путь», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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