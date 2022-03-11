Надаль о 15 победах на старте сезона: «Мне всегда удавалось адаптировать игру, когда возникала необходимость прибавить»

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал удачное начало сезона. Он выиграл Australian Open и 15 матчей подряд.

«Мне всегда удавалось адаптировать игру, когда возникала необходимость прибавить. Иногда я играл агрессивнее, иногда более оборонительно и тактически.

Подача сейчас хорошо работает, и это важно на этом этапе карьеры. И мне хватает смелости для того, чтобы в нужные моменты играть целеустремленно. Сейчас я работаю над тем, чтобы прибавить, но я доволен своим уровнем тенниса и сосредоточенности».

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