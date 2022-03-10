Калинская в Индиан-Уэллс играет в кроссовках с надписью «Нет войне»

90-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс на отказе Армони Тан. Француженка снялась при счете 2:6, 0:1.

Россиянка вышла на матч в кроссовках с надписью «Нет войне».

Anna Kalinskaya of Russia advanced to the second round of Indian Wells with a message. pic.twitter.com/Hjomjixuae — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 10, 2022

Напомним, в связи с санкциями российские теннисисты могут выступать на индивидуальных турнирах ATP, WTA и ITF (в том числе «Больших шлемах») только под нейтральным флагом.

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