Калинская в Индиан-Уэллс играет в кроссовках с надписью «Нет войне»

90-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс на отказе Армони Тан. Француженка снялась при счете 2:6, 0:1.
Россиянка вышла на матч в кроссовках с надписью «Нет войне».
Anna Kalinskaya of Russia advanced to the second round of Indian Wells with a message. pic.twitter.com/Hjomjixuae— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 10, 2022
Напомним, в связи с санкциями российские теннисисты могут выступать на индивидуальных турнирах ATP, WTA и ITF (в том числе «Больших шлемах») только под нейтральным флагом.