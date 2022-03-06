Фернандес, выигравшая в Монтеррее 9 матчей подряд: «В Мексике мне не на что жаловаться»

Теги WTA Abierto GNP Seguros Беатрис Хаддад Майя Лейла Фернандес Камила Осорио Теннис

Лейла Фернандес прокомментировала выход в финал турнира в Монтеррее. Прошлогодняя чемпионка обыграла Беатрис Хаддад Майю (6:1, 6:4) и теперь встретится с Камилой Осорио.

«Мне просто нравится играть в теннис на глазах у болельщиков, которые любят его так же сильно, как я. Они поддерживают меня, поддерживают моих соперниц, в тяжелые моменты придают нам энергии.

В Мексике мне не на что жаловаться. Здесь все всегда было здорово, у меня только теплые воспоминания. Надеюсь, в ближайшие пару лет я еще много буду играть в Мексике».

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