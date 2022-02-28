Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка мира, Рублев обошел Берреттини, Надаль – Циципаса

Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP.
Рафаэль Надаль обошел Стефаноса Циципаса, а Андрей Рублев – Маттео Берреттинин.
FedEx ATP Rankings
Положение на 28 февраля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8615
|2 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8465
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7515
|4 (5)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6515
|5 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6445
|6 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|5000
|7 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4928
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3915
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3883
|10 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3496
|11 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3495
|12 (12)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3325
|22 (22)
|Аслан Карацев (Россия)
|1933
|25 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1725
|50 (72)
|Педро Мартинес (Испания)
|1072
|62 (86)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|965
|74 (123)
|Иржи Веселы (Чехия)
|825
|147 (150)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|453