Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка мира, Рублев обошел Берреттини, Надаль – Циципаса

Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP.

Рафаэль Надаль обошел Стефаноса Циципаса, а Андрей Рублев – Маттео Берреттинин.

FedEx ATP Rankings

Положение на 28 февраля 2022

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