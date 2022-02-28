Рейтинг ATP. Медведев – первая ракетка мира, Рублев обошел Берреттини, Надаль – Циципаса

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Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP.

Рафаэль Надаль обошел Стефаноса Циципаса, а Андрей Рублев – Маттео Берреттинин. 

FedEx ATP Rankings

Положение на 28 февраля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Даниил Медведев (Россия) 8615
2 (1) Новак Джокович (Сербия) 8465
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7515
4 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 6515
5 (4) Стефанос Циципас (Греция) 6445
6 (7) Андрей Рублев (Россия) 5000
7 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4928
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3915
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3883
10 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3496
11 (10) Янник Синнер (Италия) 3495
12 (12) Кэмерон Норри (Великобритания) 3325
22 (22) Аслан Карацев (Россия) 1933
25 (26) Карен Хачанов (Россия) 1725
50 (72) Педро Мартинес (Испания) 1072
62 (86) Себастьян Баес (Аргентина) 965
74 (123) Иржи Веселы (Чехия) 825
147 (150) Роман Сафиуллин (Россия) 453

 

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