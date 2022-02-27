Даниил Медведев: «Я прошу мира между странами. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать»

высказался о детских надеждах и мечтах.

«Мне кажется, вы все помните мою речь после финала на ? Это были только мои мысли и мои детские мечты.

Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них у всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Все, что они видят и чувствуют, происходит с ними впервые. Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать. #kiddontstopdreaming», – написал чемпион в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

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