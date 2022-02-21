Рейтинг ATP. Сафиуллин вернулся в топ-150, Алькарас дебютировал в топ-20, Карацев оттуда выпал

По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Рио Карлос Алькарас дебютировал в топ-20.

Полуфиналист турнира в Марселе Роман Сафиуллин поднялся на 13 строчек и вернулся в топ-150.

У Аслана Карацева сгорели очки за полуфинал Australian Open-2021.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 февраля 2022

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