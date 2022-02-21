Рейтинг ATP. Сафиуллин вернулся в топ-150, Алькарас дебютировал в топ-20, Карацев оттуда выпал

По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Рио Карлос Алькарас дебютировал в топ-20.
Полуфиналист турнира в Марселе Роман Сафиуллин поднялся на 13 строчек и вернулся в топ-150.
У Аслана Карацева сгорели очки за полуфинал Australian Open-2021.
FedEx ATP Rankings
Положение на 21 февраля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8875
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8435
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7515
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6555
|5 (5)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6515
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4928
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4598
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3975
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3883
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3429
|12 (13)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3070
|13 (14)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|2865
|15 (16)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2585
|18 (20)
|Рейлли Опелка (США)
|2156
|19 (22)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|2156
|20 (29)
|Карлос Алькарас (Испания)
|2061
|22 (15)
|Аслан Карацев (Россия)
|1933
|26 (27)
|Карен Хачанов (Россия)
|1770
|27 (19)
|Кристиан Гарин (Чили)
|1716
|33 (26)
|Григор Димитров (Болгария)
|1471
|52 (40)
|Доминик Тим (Австрия)
|1070
|76 (100)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|830
|150 (163)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|421