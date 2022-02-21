Рейтинг ATP. Сафиуллин вернулся в топ-150, Алькарас дебютировал в топ-20, Карацев оттуда выпал

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По итогам прошедшей недели чемпион турнира в Рио Карлос Алькарас дебютировал в топ-20.

Полуфиналист турнира в Марселе Роман Сафиуллин поднялся на 13 строчек и вернулся в топ-150.

У Аслана Карацева сгорели очки за полуфинал Australian Open-2021.

FedEx ATP Rankings

Положение на 21 февраля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8875
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8435
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7515
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 6555
5 (5) Рафаэль Надаль (Испания) 6515
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4928
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4598
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3975
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3883
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3429
12 (13) Кэмерон Норри (Великобритания) 3070
13 (14) Диего Шварцман (Аргентина) 2865
15 (16) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2585
18 (20) Рейлли Опелка (США) 2156
19 (22) Николоз Басилашвили (Грузия) 2156
20 (29) Карлос Алькарас (Испания) 2061
22 (15) Аслан Карацев (Россия) 1933
26 (27) Карен Хачанов (Россия) 1770
27 (19) Кристиан Гарин (Чили) 1716
33 (26) Григор Димитров (Болгария) 1471
52 (40) Доминик Тим (Австрия) 1070
76 (100) Франсиско Серундоло (Аргентина) 830
150 (163) Роман Сафиуллин (Россия) 421

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