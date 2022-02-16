Маррей впервые с 2015-го проиграл сет с баранкой

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором круге турнира в Дохе проиграл Роберто Баутиста-Агуту – 0:6, 1:6.

В первом сете британец 12-й раз в профессиональной карьере проиграл сет с баранкой. Последний раз такое с ним случалось в финале «Мастерса» в Майами в 2015 году.

Кроме того, Маррей всего третий раз взял в матче лишь один гейм. Такое с ним происходило в полуфинале Майами-2007 (уступил Новаку Джоковичу) и на групповом этапе итогового-2014 (уступил Роджеру Федереру).

С двумя баранками он проигрывал лишь раз – Яну Машику на «Фьючерсе» в Испании в 2003 году.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе