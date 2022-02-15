Алькарас о том, что в Рио отдал Муньяру первый сет: «Я не играл на грунте с июля, так что было очень тяжело»

29-я ракетка мира прокомментировал победу над Хауме Муньяром в первом круге турнира в Рио (2:6, 6:2, 6:1).

«Хауме играл очень, очень хорошо. На предыдущих турнирах (в Кордове и Буэнос-Айресе – Sports.ru) он провел больше матчей на грунте, чем я. Я не играл на грунте с июля прошлого года, так что было очень тяжело. Я знал, что будет сложно. Но доволен тем, как мне удалось перевернуть ход матча».

Счет в личных встречах теперь 1:1: в прошлом году Муньяр обыграл Алькараса на грунтовом турнире в Марбелье (7:6, 6:4).

Алькарас теперь поборется с или Даниэлем Элахи Галаном.

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