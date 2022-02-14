Арина Соболенко: «После тяжелого начала сезона каждый матч для меня как битва»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от выступления на турнире в Дубае.

«Чувствую себя хорошо. Я готова к борьбе, не могу дождаться начала матчей.

В Австралии у меня были сложные матчи, поэтому несколько дней я просто отдыхала, проводила время с семьей и ходила на ужины. То есть я просто перезагрузилась и начала тренироваться.

Думала о том, чтобы сыграть в Петербурге, но тогда бы получилось целых три турнира подряд. К тому же летать туда-сюда желания у меня не было. Поэтому решила просто взять и начать все с чистого листа».

Также она рассказала, какие цели ставит перед собой в этом сезоне.

«Ну, после такого начала сезона я бы сказала, что цель – обрести стабильность в игре, просто вернуть ритм. Не знаю, сейчас каждый матч для меня как битва. Поэтому сложно сказать (улыбается)».

У Соболенко беда – двойные ошибки, доводящие до слез. Она начала подавать с руки, а соперницы ее жалеют

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