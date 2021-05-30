Медведев впервые выиграл матч на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл Александра Бублика – 6:3, 6:3, 7:5. В первом сете Медведев отыграл брейк, а в третьем – подачу на партию при счете 3:5.
Для россиянина это первая в карьере победа на парижском «Шлеме». Он выступает в основной сетке «Ролан Гаррос» пятый год подряд.
Победа над Бубликом стала для Медведева 12-й в 32 грунтовых матчах уровня ATP. Глина – единственное покрытие, на котором он выиграл меньше 60% проведенных встреч.
Во втором круге россиянин сыграет с Томми Полом или Кристофером О’Коннеллом.
Какое чудо нужно Медведеву, чтобы стать №1 по итогам «Ролан Гаррос»? Сейчас расскажем