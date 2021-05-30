Медведев впервые выиграл матч на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира в первом круге обыграл – 6:3, 6:3, 7:5. В первом сете Медведев отыграл брейк, а в третьем – подачу на партию при счете 3:5.

Для россиянина это первая в карьере победа на парижском «Шлеме». Он выступает в основной сетке «Ролан Гаррос» пятый год подряд.

Победа над Бубликом стала для Медведева 12-й в 32 грунтовых матчах уровня . Глина – единственное покрытие, на котором он выиграл меньше 60% проведенных встреч.

Во втором круге россиянин сыграет с или Кристофером О’Коннеллом.

Какое чудо нужно Медведеву, чтобы стать №1 по итогам «Ролан Гаррос»? Сейчас расскажем

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