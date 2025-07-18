Александрова проиграла 77-й ракетке мира в Гамбурге

Екатерина Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

16-я ракетка мира уступила Анне Бондар со счетом 7:6(1), 3:6, 6:7(4).

Для Александровой это первое поражение в четвертьфинале грунтового турнира в сезоне. До этого она дважды побеждала на этой стадии – в Чарлстоне и Штутгарте.

Бондар, в свою очередь, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира уровня WTA.

Дальше она сыграет с Кайей Юван.