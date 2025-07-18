Александрова проиграла 77-й ракетке мира в Гамбурге
Екатерина Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Гамбурге.
16-я ракетка мира уступила Анне Бондар со счетом 7:6(1), 3:6, 6:7(4).
Для Александровой это первое поражение в четвертьфинале грунтового турнира в сезоне. До этого она дважды побеждала на этой стадии – в Чарлстоне и Штутгарте.
Бондар, в свою очередь, впервые в карьере вышла в полуфинал турнира уровня WTA.
Дальше она сыграет с Кайей Юван.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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