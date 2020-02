Кириос о свисте болельщиков после того, как не смог доиграть матч из-за травмы: «Мне #####»

Действующий чемпион турнира в Акапулько Ник Кириос (6) во вторник не смог доиграть стартовый матч нынешнего турнира против Юго Эмбера.

Из-за травмы левого запястья 24-летний австралиец, не игравший после Australian Open, отказался от продолжения борьбы после того, как уступил первый сет (3:6).

Болельщики, присутствовавшие на матче, начавшемся после десяти вечера, Кириоса освистали.

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.



Get well soon, NK 🙏#AMT2020