Медведев вышел в 6-й финал за последний год. Больше только у Федерера и Джоковича

Десятая ракетка мира (3), в полуфинале турнира в Вашингтоне обыгравший (LL) 6:2, 6:2, затратил на победу 56 минут, выиграв больше половины очков на приеме и реализовав все пять брейк-пойнтов.

Fast work ⚡️@DaniilMedwed races past Peter Gojowczyk 6-2 6-2 in 55 minutes to reach his first @CitiOpen final. #CO19 pic.twitter.com/SjIwtOPhB4 — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019

23-летний россиянин вышел в шестой финал за последний год и поборется за четвертый титул. Больше финалов за это время сыграли только (7) и Новак Джокович (9). Соперником Медведева станет чемпион Акапулько Ник Кириос, отыгравший матчбол у .

«С игроками вроде меня и Ника все всегда решает один брейк или тай-брейк, так что, наверное, так будет и в этот раз. Нам обоим нужно будет как следует постараться на приеме и при этом действовать стабильно в своих геймах».

В личном противостоянии со счетом 1-0 ведет Кириос, победивший в этом году в Риме в трех сетах.

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