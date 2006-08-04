Медведев вышел в 6-й финал за последний год. Больше только у Федерера и Джоковича

Десятая ракетка мира Даниил Медведев (3), в полуфинале турнира в Вашингтоне обыгравший Питера Гойовчика (LL) 6:2, 6:2, затратил на победу 56 минут, выиграв больше половины очков на приеме и реализовав все пять брейк-пойнтов.
Fast work ⚡️@DaniilMedwed races past Peter Gojowczyk 6-2 6-2 in 55 minutes to reach his first @CitiOpen final. #CO19 pic.twitter.com/SjIwtOPhB4— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019
23-летний россиянин вышел в шестой финал за последний год и поборется за четвертый титул. Больше финалов за это время сыграли только Роджер Федерер (7) и Новак Джокович (9). Соперником Медведева станет чемпион Акапулько Ник Кириос, отыгравший матчбол у Стефаноса Циципаса.
«С игроками вроде меня и Ника все всегда решает один брейк или тай-брейк, так что, наверное, так будет и в этот раз. Нам обоим нужно будет как следует постараться на приеме и при этом действовать стабильно в своих геймах».
В личном противостоянии со счетом 1-0 ведет Кириос, победивший в этом году в Риме в трех сетах.
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