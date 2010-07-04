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Лаки-лузер Дэвис на «Уимблдоне» обыграла действующую чемпионку Кербер и повторила свой лучший результат на «Шлеме»

Теги рейтинги видео Уимблдон WTA Анжелик Кербер Лорин Дэвис статистика Теннис

95-я ракетка мира Лорин Дэвис (LL) на «Уимблдоне» повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», обыграв действующую чемпионку Анжелик Кербер (5) 2:6, 6:2, 6:1.

25-летняя американка, проигравшая в финале уимблдонской квалификации, впервые за два года (в четвертый раз в карьере) обыграла соперницу из топ-10, выполнив 45 ударов навылет против 13 у соперницы (50-31 по невынужденным ошибкам).

В третьем круге Дэвис – экс-теннисистка топ-30 – сыграет с Карлой Суарес-Наварро (30).

31-летняя Кербер во второй из трех раз при защите титула на «Шлеме» не дошла до третьего круга и теперь выпадет из топ-10.

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