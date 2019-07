Лаки-лузер Дэвис на «Уимблдоне» обыграла действующую чемпионку Кербер и повторила свой лучший результат на «Шлеме»

95-я ракетка мира Лорин Дэвис (LL) на «Уимблдоне» повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», обыграв действующую чемпионку Анжелик Кербер (5) 2:6, 6:2, 6:1.

The defending #Wimbledon champion is out!



World No.95 and lucky loser Lauren Davis beats Angelique Kerber coming from a set down to win 2-6 6-2 6-1



Upset of The Championships? pic.twitter.com/Qf9c26a54I