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Барти завтра станет первой ракеткой мира

Теги рейтинги WTA Nature Valley Classic Эшли Барти Теннис

23-летняя Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла Юлию Гергес – 6:3, 7:5. За счет этой победы австралийка в понедельник станет первой ракеткой мира.

Барти сместит с первой строчки Наоми Осаку и станет 27-й первой ракеткой мира в истории женского рейтинга. Кроме того, она будет первой австралийской №1 с 1976 года, когда Ивонн Гулагонг две недели была лидером.

Барти начала сезон-2019 на 15-й строчке рейтинга, но после мартовской победы в Майами дебютировала в топ-10, а после июньского титула на «Ролан Гаррос» – в топ-5.

Эшли Барти – лучшее, что могло случиться с женским теннисом

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