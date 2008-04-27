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    Тим 4-й сезон подряд обыгрывает Надаля на грунте

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Barcelona Open BancSabadell Доминик Тим статистика Теннис

    Чемпион Индиан-Уэллс Доминик Тим (3) в Барселоне обыграл 11-кратного чемпиона местного турнира Рафаэля Надаля (1) 6:4, 6:4 и прервал его 22-матчевую серию побед на решающих стадиях соревнований (никогда не проигрывал в Барселоне, дойдя до полуфинала).

    25-летний австриец – финалист прошлогоднего «Ролан Гаррос» – обыграл Надаля в четвертый раз и в четвертый же – на грунте (присоединился по этому показателю к Новаку Джоковичу, делавшему это семь раз). Тим обыгрывает 11-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» на грунте четыре последних года. До последнего гейма Тим ни разу за матч не имел на подаче «меньше», а, подавая на матч, ушел с 0:40.

    32-летний Надаль, играющий второй турнир после рецидива хронической травмы колена в начале марта, впервые за четыре года не победил ни в Монте-Карло, ни в Барселоне.

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