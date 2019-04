Тим 4-й сезон подряд обыгрывает Надаля на грунте

Чемпион Индиан-Уэллс Доминик Тим (3) в Барселоне обыграл 11-кратного чемпиона местного турнира Рафаэля Надаля (1) 6:4, 6:4 и прервал его 22-матчевую серию побед на решающих стадиях соревнований (никогда не проигрывал в Барселоне, дойдя до полуфинала).

25-летний австриец – финалист прошлогоднего «Ролан Гаррос» – обыграл Надаля в четвертый раз и в четвертый же – на грунте (присоединился по этому показателю к Новаку Джоковичу, делавшему это семь раз). Тим обыгрывает 11-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» на грунте четыре последних года. До последнего гейма Тим ни разу за матч не имел на подаче «меньше», а, подавая на матч, ушел с 0:40.

Dominic Thiem has STUNNED Rafael Nadal in Barcelona! 😳



The Austrian wins a thrilling semi-final match 6-4 6-4.@bcnopenbs pic.twitter.com/rLUGZSlaJZ