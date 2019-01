Первая ракетка мира Халеп прервала 5-матчевую серию поражений

Первая ракетка мира Симона Халеп в первом круге обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 6:7, 6:4, 6: . Этой победой румынка прервала 5-матчевую серию поражений.

Последнюю победу Халеп одержала в середине августа в полуфинале турнира в Цинциннати. После этого она проиграла финал, первый круг на US Open, в Ухане и не доиграла первый матч в Пекине. А затем пропустила концовку сезона из-за травмы спины.

В этом году Халеп проиграла первый матч в Сиднее.

What a match! What a win! What a fighter Simo is! I missed this Simo, and if it’s not a crazy match to be nervous it’s not a Simo match!! 😂 Well done Simo, so proud!! Sweet revenge! Haiideeeee ❤️❤️ pic.twitter.com/xE84sqX8SR