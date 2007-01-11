11 теннисисток, включая Касаткину, претендуют на №1 по итогам Australian Open

По итогам румынка Симона Халеп может потерять первую строчку рейтинга.

Анжелик Кербер, и Петра Квитова могу сменить румынку, но для этого они должны дойти минимум до полуфинала.

должна защитить титул, но только при условии, что Халеп вообще не выступит в Мельбурне.

Слоун Стивенс и Наоми Осаке нужен минимум четвертьфинал.

и Кики Бертенс поборются за №1, только если дойдут до финала.

и Арине Соболенко нужен титул, но Касаткина выпадет из борьбы, если Халеп сыграет в Мельбурне, а Соболенко – если румынка выиграет первый матч.