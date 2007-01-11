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    11 теннисисток, включая Касаткину, претендуют на №1 по итогам Australian Open

    Теги рейтинги Australian Open WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Петра Квитова Анжелик Кербер Слоун Стивенс Каролина Плишкова Элина Свитолина Кики Бертенс Дарья Касаткина Наоми Осака Арина Соболенко Теннис

    По итогам Australian Open румынка Симона Халеп может потерять первую строчку рейтинга.

    Анжелик Кербер, Элина Свитолина и Петра Квитова могу сменить румынку, но для этого они должны дойти минимум до полуфинала.

    Каролин Возняцки должна защитить титул, но только при условии, что Халеп вообще не выступит в Мельбурне.

    Слоун Стивенс и Наоми Осаке нужен минимум четвертьфинал.

    Каролина Плишкова и Кики Бертенс поборются за №1, только если дойдут до финала.

    Дарье Касаткиной и Арине Соболенко нужен титул, но Касаткина выпадет из борьбы, если Халеп сыграет в Мельбурне, а Соболенко – если румынка выиграет первый матч.

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    Опрос

    Кто выиграет женский Australian Open?

    1305 голосов 17
    • Симона Халеп
      5%
    • Анжелик Кербер
      12%
    • Каролин Возняцки
      4%
    • Наоми Осака
      9%
    • Слоун Стивенс
      3%
    • Элина Свитолина
      14%
    • Дарья Касаткина
      9%
    • Мария Шарапова
      16%
    • Серена Уильямс
      14%
    • ваш вариант в комментах
      14%

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