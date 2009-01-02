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    Шарапова – 17-летней сопернице, снявшейся с матча из-за травмы: «Будешь так играть – станешь №1, обещаю»

    Теги Мария Шарапова видео WTA WTA Shenzhen Open Ван Синюй Теннис

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова во втором круге турнира WTA International в китайском Шэньчжэне проиграла 17-летней хозяйке кортов Ван Синюй (WC) первый сет 6:7 (4:7).

    Во втором сете пятикратная чемпионка «Шлемов» вышла вперед 5:2, и 309-я ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

    Когда судья на вышке объявил, что Синюй не сможет продолжить матч, 31-летняя Шарапова подошла к ее скамейке и сказала ей: «Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть – станешь №1, обещаю».

    Синюй, напомним, двукратная чемпионка парных юниорских «Шлемов» и обладательница одного титула ITF.

    Шарапова в четвертьфинале сыграет с победительницей встречи Арины Соболенко (1) и Екатерины Александровой.

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