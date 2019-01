Шарапова – 17-летней сопернице, снявшейся с матча из-за травмы: «Будешь так играть – станешь №1, обещаю»

Экс-первая ракетка мира во втором круге турнира WTA International в китайском Шэньчжэне проиграла 17-летней хозяйке кортов (WC) первый сет 6:7 (4:7).

Во втором сете пятикратная чемпионка «Шлемов» вышла вперед 5:2, и 309-я ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

Когда судья на вышке объявил, что Синюй не сможет продолжить матч, 31-летняя Шарапова подошла к ее скамейке и сказала ей: «Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть – станешь №1, обещаю».

Синюй, напомним, двукратная чемпионка парных юниорских «Шлемов» и обладательница одного титула ITF.

«You played unbelievable»@MariaSharapova has a great moment with Wang Xinyu after the wildcard is forced to retire at 6-7(4), 5-2. #ShenzhenOpen pic.twitter.com/3RyfnG7TgK