Зверев в третий раз обыграл Федерера и стал первым после Беккера немцем в финале итогового турнира

21-летний Саша Зверев, в субботу в Лондоне обыгравший Роджера Федерера 7:5, 7:6, вышел в финал своего второго итогового турнира.

Чемпион трех турниров сезона одержал 57-ю победу в этом году и вышел в свой крупнейший финал, став первым за 22 года немцем в титульном матче ATP Finals.

В личном противостоянии с 20-кратным чемпионом «Шлемов» Зверев сделал счет 3-3, нанеся Федереру десятое поражение в 58 матчах сезона. 37-летний швейцарец – пятикратный чемпион итогового – второй год подряд проиграл в Лондоне в полуфинале (в прошлом – Давиду Гоффену) и не смог завоевать там свой седьмой титул.

Зверев, год назад в решающем матче групповой стадии упустивший ранний брейк, за крупнейший титул карьеры сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Кевина Андерсона (не ранее 23:00 по Москве).

The moment Sascha Zverev reached his first final at the #NittoATPFinals... pic.twitter.com/RLmx7Lehjh