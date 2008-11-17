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    Зверев в третий раз обыграл Федерера и стал первым после Беккера немцем в финале итогового турнира

    Теги Роджер Федерер видео ATP ATP Finals Александр Зверев Теннис

    21-летний Саша Зверев, в субботу в Лондоне обыгравший Роджера Федерера 7:5, 7:6, вышел в финал своего второго итогового турнира.

    Чемпион трех турниров сезона одержал 57-ю победу в этом году и вышел в свой крупнейший финал, став первым за 22 года немцем в титульном матче ATP Finals.

    В личном противостоянии с 20-кратным чемпионом «Шлемов» Зверев сделал счет 3-3, нанеся Федереру десятое поражение в 58 матчах сезона. 37-летний швейцарец – пятикратный чемпион итогового – второй год подряд проиграл в Лондоне в полуфинале (в прошлом – Давиду Гоффену) и не смог завоевать там свой седьмой титул.

    Зверев, год назад в решающем матче групповой стадии упустивший ранний брейк, за крупнейший титул карьеры сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Кевина Андерсона (не ранее 23:00 по Москве).

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