Саша Зверев после вылета с итогового турнира: «Все очень просто: я зассал»

Третья ракетка мира Саша Зверев прокомментировал свое поражение в решающем матче группового этапа итогового турнира ATP от Джека Сока (4:6, 6:1, 4:6) в матче, в решающем сете которого вел 1:0 и имел 15:0 на своей подаче.

В третьем сете Зверев – чемпион пяти турниров сезона – допустил пять двойных ошибок, а на матчболе отправил в аут форхенд.

«Все очень просто: я зассал. Я выиграл второй сет 6:1, в третьем сделал брейк, а с него еще и очко сняли. А через десять минут я уже уступал 1:4 и е мог в корт попасть. Так что да, зассал».