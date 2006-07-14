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    Джокович вышел в финал «Большого шлема» впервые за 2 года, «Уимблдона» – впервые за 3

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович видео Уимблдон ATP статистика Теннис

    Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (12), в полуфинале «Уимблдона» обыгравший первую ракетку мира Рафаэля Надаля (2) 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8, вышел в 22-й финал «Шлема» в карьере и первый за два года. На «Уимблдоне» 31-летний серб сыграет в решающем матче в пятый раз и впервые с 2015-го. Он поборется за четвертый титул.

    12-кратный чемпион «Шлемов» пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с локтем, после которых вернулся в начале этого, но затем все же перенес операцию. Весной он впервые за 11 лет проиграл три матча подряд и впервые за 12 – выпал из топ-20 (с тех пор вернулся).

    В своем 22-м финале «Шлема» Джокович сыграет с Кевином Андерсоном, который сыграет во втором. В личном противостоянии серб ведет 5-1 (2-0 на «Уимблдоне», в 2015-м отыгрался с 0:2 по сетам).

    По количеству финалов мужских «Шлемов» Открытой эры Джокович уступает только Надалю (24) и Роджеру Федереру (30).

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