Джокович вышел в финал «Большого шлема» впервые за 2 года, «Уимблдона» – впервые за 3

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (12), в полуфинале «Уимблдона» обыгравший первую ракетку мира Рафаэля Надаля (2) 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8, вышел в 22-й финал «Шлема» в карьере и первый за два года. На «Уимблдоне» 31-летний серб сыграет в решающем матче в пятый раз и впервые с 2015-го. Он поборется за четвертый титул.

12-кратный чемпион «Шлемов» пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с локтем, после которых вернулся в начале этого, но затем все же перенес операцию. Весной он впервые за 11 лет проиграл три матча подряд и впервые за 12 – выпал из топ-20 (с тех пор вернулся).

В своем 22-м финале «Шлема» Джокович сыграет с Кевином Андерсоном, который сыграет во втором. В личном противостоянии серб ведет 5-1 (2-0 на «Уимблдоне», в 2015-м отыгрался с 0:2 по сетам).

По количеству финалов мужских «Шлемов» Открытой эры Джокович уступает только Надалю (24) и Роджеру Федереру (30).

