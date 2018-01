Вандевей отказывалась выйти на корт, пока ей не принесут банан. Судья вынес ей предупреждение

Американка Коко Вандевей, в первом круге проигравшая венгерке Тимеа Бабош со счетом 6:7, 2:6, по ходу матча получила предупреждение за задержку игры.

Вандевей отказывалась выходить на корт, пока ей не принесут банан. В споре с судьей она утверждала, что в задержке виновата не она, а организаторы – ждать пришлось из-за того, что на корте не оказалось бананов. Тем не менее судья все равно вынес ей предупреждение.

Второй раз американку предупредили за неспортивное поведение – после проигранного розыгрыша она бросила ракетку в корт и выругалась. Поскольку в этот момент она смотрела в сторону соперницы, предупреждение ей дали не за нецензурную брань, а именно за неспортивное поведение.

