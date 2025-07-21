Уильямс и Батист успешно стартовали на парном турнире в Вашингтоне. 45-летняя Винус провела первый матч с марта 2024-го

Винус Уильямс и Хейли Батист вышли в 1/4 финала парного турнира в Вашингтоне.

Они за 1 час 12 минут обыграли Эжени Бушар и Клэрви Нгунуэ – 6:3, 6:1.

45-летняя Винус провела первый официальный матч с марта 2024 года. Завтра она сыграет в одиночке с Пейтон Стернс .