Шарапова примет участие в корпоративе владельца AliExpress

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сообщила, что примет участие в корпоративе группы компаний Alibaba – крупнейшего мирового ритейл-конгломерата, базирующегося в Китае.

«Глобальный шопинг-фестиваль», который посетит Шарапова, пройдет 11 ноября в Ханчжоу.

We’re so excited to have @MariaSharapova at our #Double11 gala this year! The countdown to the biggest shopping day in the world continues. pic.twitter.com/KvAK5aJob1